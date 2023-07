La Juventus e il futuro di Soulé: ecco quando verrà deciso | CM.IT

L’esterno argentino è legato al club di Exor da un contratto in scadenza a giugno 2026

A meno di sorprese, Matias Soule lascerà la Juventus in questo mercato estivo. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, al ritorno dalla tournée statunitense il club bianconero valuterà le proposte arrivate per l’argentino.

In Italia e in bianconero dal gennaio 2020, quando lasciò le giovanili del Velez per approdare a Torino, l’attaccante di Mar del Plata è destinato a salutare la Juventus a titolo definitivo. Ad oggi, stando a quanto appreso ulteriormente da CM.IT, è questa l’intenzione di Giuntoli e soci, con la valutazione del calciatore fissata sui 15-18 milioni.

Venticinque presenze per complessivi 1.029′, questo il bottino di Soule nella passata stagione. Nella prossima il classe 2003 correrebbe il rischio di trovare molto meno spazio, considerato che Allegri – il quale lo terrebbe ben volentieri in rosa – vuole puntare forte sul 3-5-2. Da qui la necessità di trasferirsi in un’altra squadra, che probabilmente sarà straniera. Alcune società estere si sono già mosse per il ventenne argentino, coetaneo dell’uruguaiano Facundo Gonzalez sul quale ha appena messo le mani la Juve.