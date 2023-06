La Juve deve decidere, Allegri l’ha già fatto: le ultime su Soulé | CM.IT

Matias Soulé, giovane calciatore argentino della Juventus, al centro di numerosi voci di calciomercato: ecco come stanno le cose

La Juventus, dopo aver ufficializzato il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024 con Adrien Rabiot, si appresta a salutare l’arrivo del primo acquisto stagionale: stiamo parlando di Timothy Weah.

Il figlio d’arte è atteso a Torino per le visite mediche di rito prima della firma sul contratto pluriennale che lo legherà ai bianconeri. Lo statunitense arriva dal Lille a titolo definitivo per una cifra compresa tra i 10 e i 12 milioni di euro. Nel frattempo, però, dopo la cessione di Dejan Kulusevski al Tottenham per 30 milioni di euro, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora anche sul fronte cessioni. Tutti i giocatori sono potenzialmente sul mercato, nel senso che verranno valutate tutte le offerte interessanti che arriveranno sulla scrivania per i calciatori attualmente presenti nella rosa di Massimiliano Allegri.

È il caso di Dusan Vlahovic, così come quello di Federico Chiesa e, infine, di Gleison Bremer. Per tutti e tre, suonano forti le sirene provenienti dalla Premier League. Ma c’è anche un altro calciatore che sta riempiendo le cronache dei media che si occupano di calciomercato. Il nome è quello di Matias Soulé, 20enne calciatore argentino che, nella stagione appena conclusa, ha collezionato diciannove presenze con la prima squadra ed è riuscito a realizzare anche il primo gol in Serie A, il 12 marzo scorso contro la Sampdoria di Dejan Stankovic.

Soulé tra conferma e addio alla Juve: la situazione

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, c’è grande movimento attorno a Matias Soulé. L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha tutta l’intenzione di tenerlo nella rosa della prima squadra per la prossima stagione, anche per la sua duttilità. Ma il Monza e l’Empoli, nella trattativa per Fabiano Parisi, hanno chiesto il giocatore. Come detto, la società bianconera è pronta ad ascoltare proposte, ma per Soulé il prestito non viene contemplato. Se proprio dovessero decidere di privarsene, partirebbe a titolo definitivo. In Italia, appare ad oggi difficile pensare ad una soluzione del genere, mentre dall’estero alcuni club si sono mossi per acquistare e puntare con forza sul Nazionale argentino di Mar del Plata. Ad oggi, è questa la situazione. Vi terremo aggiornati.