Effetto domino Juventus: il rinnovo è saltato

Salta il rinnovo di contratto del giocatore e questo crea un vero e proprio effetto domino in casa Juventus

Una stagione, quella vissuta dall’Atletico Madrid, tra alti e bassi; nella prima parte, infatti, il club spagnolo faticava a rendere nel migliore dei modi e ha dovuto affrontare anche una clamorosa eliminazione dai gironi di Champions League. Ben diverso il cammino nella seconda parte di stagione con i ragazzi di Simeone che hanno finalmente trovato la quadra chiudendo la Liga al terzo posto ad una sola lunghezza di distanza dal Real Madrid secondo.

Tra i protagonisti della stagione dell’Atletico Madrid non possiamo non sottolineare Mario Hermoso; il difensore centrale è stato uno dei migliori dei Colchoneros e in stagione, considerando tutte le competizioni, ha disputato trentaquattro partite con quattro gol e due assist. Numeri importanti per chi, di mestiere, fa il difensore. Il problema, per quanto riguarda Hermoso, riguarda il contratto in scadenza il prossimo trenta giugno 2024.

Una situazione non semplice per l’Atletico Madrid che, in mancanza di rinnovo, deve sfruttare questa sessione di mercato per evitare di perdere il difensore a parametro zero. Su Mario Hermoso ci sono diverse squadre visto il rendimento avuto nell’ultima stagione; è forte l’interesse della Premier League considerando le disponibilità economiche delle squadre del massimo campionato inglese. Sul giocatore, però, è vivo anche l’interesse di una squadra italiana.

Mario Hermoso, occhio alla Juventus: i bianconeri hanno bisogno di un centrale

Sul difensore dell’Atletico Madrid, come detto, non solo le squadre di Premier League; stando a quanto riporta da ElGolDigital, la Juventus potrebbe interessarsi al difensore del club spagnolo qualora dovesse partire Bremer. Il brasiliano è stato uno dei migliori della stagione bianconera; sia nella difesa a tre sia nella difesa a quattro, l’ex Torino ha dimostrato di poter essere il leader della retroguardia della Juventus.

Nel mercato, però, tutto può succedere e non è da escludere che Bremer possa lasciare la Juve; un difensore forte fisicamente, abile nel gioco aereo, nelle letture difensive e con la possibilità di essere pericoloso sulle palle inattive. In caso di addio del brasiliano, la Juventus ha messo gli occhi su Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid. Una situazione complicata considerando il rendimento dell’ex Torino e la sua importanza nella rosa di Allegri; la sensazione è che il primo obiettivo dei bianconeri sia quello di tenere il classe 1997 e costruire con il brasiliano la Juventus del futuro che ha l’obiettivo di tornare a vincere il campionato.