Soulé non è come Bonucci. Ma anche lui può lasciare la Juve | CM.IT

Matias Soulé è entrato in pianta stabile nella rosa della prima squadra della Juventus. Allegri lo apprezza, ma potrebbe partire

Dopo aver collezionato diverse presenze nella stagione scorsa, Matias Soulé sta svolgendo la preparazione per l’annata 2023/2024 con la prima squadra guidata in panchina ancora da Massimiliano Allegri.

Il 20enne talentuoso argentino sarà uno dei protagonisti della tournée americana che impegnerà la Juventus nel Soccer Champions Tour dal 22 luglio al 2 agosto. Sfide di altissimo livello quelle contro Barcellona, Milan e, infine, Real Madrid. A breve è prevista la partenza della squadra, della quale non fanno più parte capitan Leonardo Bonucci, Arthur, Weston McKennie e Denis Zakaria. Questi quattro, oltre ad altri calciatori, resteranno a Torino per allenarsi in attesa di trovare una nuova sistemazione. Un problema da risolvere non da poco per il nuovo responsabile dell’area sportiva dei bianconeri, quel Cristiano Giuntoli che ha rivoluzionato il Napoli scudettato di Luciano Spalletti.

Una rosa extralarge quella bianconera e la necessità di ridurre il monte ingaggi, oltre a questioni tecniche di non secondaria importanza. Di questo gruppetto, come detto, non fa parte Matias Soulé, ma le indiscrezioni sul suo conto si moltiplicano e, nel corso di questa sessione di calciomercato, potrebbe anche lasciare la Juventus. Come già raccontato nelle scorse settimane, se dovesse partire alla volta di una nuova avventura, lo farà solo ed esclusivamente a titolo definitivo: questa è l’indicazione che arriva dal club.

La Juve fissa il prezzo per Soulé: richiesta importante

Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, Allegri terrebbe volentieri Soulé in rosa, vista la sua duttilità e l’enorme qualità tecnica. Ma il calciatore di Mar del Plata potrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio, qualora arrivasse un’offerta ritenuta idonea dalla Juventus. Di certo, non si parla di 9/10 milioni di euro, che sarebbero certamente rifiutati. Mentre, se dovessero offrire una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro, la proposta verrebbe presa in considerazione, visto che la cessione rappresenterebbe una plusvalenza piena, essendo arrivato quasi a titolo gratuito in bianconero. È confermato l’interesse del Feyenoord, ma si aspettano gli incastri relativi a qualche cessione per iniziare a far muovere tutto il mercato. E questo vale anche per Soulé.