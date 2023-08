DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di giovedì 17 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di giovedì 17 agosto

L’Inter molla Samardzic e potrebbe riconfermare Sensi per completare il centrocampo di Inzaghi dopo la rottura definitiva con gli agenti del serbo.

Intanto l’allenatore piacentino ha il suo nuovo attaccante: è ufficiale il ritorno in nerazzurro di Arnautovic. La Juventus fa sul serio per Berardi, con il pressing di Giuntoli e Allegri per il fantasista che viene valutato 30 milioni dal Sassuolo. Non tramonta Lukaku in attacco, anche il Milan a caccia di una punta per Pioli: piace Broja del Chelsea. La Roma invece, oltre a Zapata punta Abel Ruiz.

Tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, giovedì 17 agosto 2023.

