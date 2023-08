Corsa a due per Fabbian, l’Inter riflette | CM.IT

È corsa a due per Giovanni Fabbian, dopo il trasferimento sfumato del giovane centrocampista all’Udinese nell’affare Samardzic

L’Inter nel pomeriggio ha incontrato il Ds del Frosinone Angelozzi e l’agente del giocatore Minieri, con la società ciociara che punta a chiudere l’operazione in prestito secco.

Non è arrivata però la fumata bianca, anche per l’inserimento del Bologna: i felsinei sono pronti ad accelerare per sorpassare il Frosinone, mettendo sul piatto una formula diversa e più gradita all’Inter. Il Bologna – come raccolto da Calciomercato.it – è disposto a rilevare il cartellino dell’ex Reggina, lasciando il diritto di riacquisto al club nerazzurro. Valutazioni in corso da parte dell’Inter, con l’affare con la società emiliana che replicherebbe l’incastro trovato con l’Udinese: i friulani avrebbero versato 4 milioni di euro subito nelle casse dei vicecampioni d’Europa, con recompra fissata a 12 milioni.