Lascia la Juventus ma resta in Serie A: UFFICIALE, affare da 4 milioni

La Juventus ha ufficializzato la cessione di un calciatore in Serie A: affare da quattro milioni di euro, il comunicato

Sono i giorni delle cessioni per la Juventus. Dopo Rovella, i bianconeri hanno ufficializzato un’altra uscita. E’ Luca Pellegrini che, come ormai noto da tempo, lascia Torino e torna alla Lazio, dove ha già giocato nella seconda metà della scorsa stagione.

Come si legge nel comunicato della società piemontese, il terzino sinistro approda alla corte di Maurizio Sarri in prestito biennale (fino al giugno 2025) con obbligo di riscatto, al verificarsi di determinate condizioni, fissato a quattro milioni di euro, pagabili in tre esercizi.

Pellegrini, che ha già sostenuto le visite mediche nei giorni scorsi, si aggregherà subito alla squadra capitolina e sarà a disposizione di Sarri fin dalla prima giornata di campionato in programma nel prossimo weekend.

Calciomercato Juventus, Pellegrini alla Lazio: le prossime mosse di Giuntoli

Chiusa il doppio affare con la Lazio, la Juventus potrebbe ora concentrarsi anche sulle entrate, provando a regalare in breve tempo ad Allegri nuovi calciatori.

In particolare, è calda la pista che porta a Domenico Berardi. Come raccontato da Calciomercato.it, c’è distanza tra richiesta e offerta (30 milioni rispetto a 20 più bonus) e l’inserimento di contropartite è – al momento – da escludere, ma potrebbe avvenire in un secondo momento.