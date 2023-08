Roma: la Premier non molla Tiago Pinto, ma c’è un ostacolo | CM.IT

Alle prese con le trattative per gli attaccanti, Tiago Pinto è entrato nel suo ultimo anno di contratto con la Roma

A pochi giorni dall’esordio in campionato contro la Salernitana, la Roma è impegnata su più fronti per regalare a José Mourinho uno o due attaccanti. L’infortunio ti Tammy Abraham ha ridotto all’osso le opzioni offensive del tecnico portoghese, che contro i campani ad oggi può contare sul solo Andrea Belotti.

Ormai da giorni, vi stiamo aggiornando sulle trattativa Marcos Leonardo. Una negoziazione che, insieme ai negoziati con l’Atalanta per Duvan Zapata, sta assorbendo tutte le energie di Tiago Pinto. In scadenza di contratto a giugno 2024, il dirigente giallorosso resta un obiettivo sensibile della Premier League.

Tottenham su Tiago Pinto: la situazione

Accostato anche al West Ham nei mesi scorsi, il portoghese ex Benfica rimane un profilo molto apprezzato dal Tottenham, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it. Gli ‘Spurs’ non hanno mollato la presa dopo i sondaggi della scorsa primavera e rappresentano un’opzione gradita a Pinto in vista della prossima stagione. Un ostacolo al matrimonio può essere rappresentato dalla volontà del club londinese di avere un nuovo direttore dopo la sessione estiva di calciomercato, a settembre.

In tal senso vanno letti i contatti con Mateu Alemany che, dopo l’ufficializzazione di Deco come nuovo direttore sportivo del Barcellona, lascerà il club catalano il 2 settembre. Ad oggi, appare difficile ipotizzare un addio anticipato di Tiago Pinto alla Roma, ma nel calcio non si può mai dare nulla per scontato. Soprattutto di fronte ad un interesse così concreto come quello del Tottenham che però ha fretta e corteggia con forza il dirigente blaugrana.