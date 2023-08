Per Bayeye c’è la fila: la scelta (per ora) del Torino | CM.IT

Sul terzino francese ci sono tanti club, sia italiani che stranieri. Ecco le ultime di Calciomercato.it

L’arrivo di Soppy al Torino, con Singo che farebbe il percorso inverso traslocando all’Atalanta, non cambierebbe la situazione in rosa del giovane Bayeye. Una situazione che lo vede come terza scelta per Juric sulla corsia di destra. Ecco perché il classe 2000 francese, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, spinge per andare a giocare altrove.

Per Bayeye non mancano gli acquirenti. Da club di B come Cremonese,Ascoli e Ternana, a squadre tedesche, transalpine – come il Sochaux – e svizzere. L’ultima a muoversi per lui è stata proprio il Basilea.

🚨 Scambio #Soppy–#Singo: per ora nessuna trattativa ufficiale tra #Atalanta e #Torino, ma si registra il gradimento dei due calciatori. Il primo avrebbe più minutaggio con #Juric, il secondo farebbe il salto di qualità giocando le coppe con #Gasperini @calciomercatoit — Maurizio Russo (@maugirzio_russo) August 9, 2023

Esiste la possibilità di un prestito con diritto oppure obbligo di riscatto per un totale tra i 700mila euro e 1 milione di euro, ma – come appreso ulteriormente da CM.IT – al momento il Torino ha bloccato la sua partenza respingendo tutti i tentativi fatti per il cartellino del ragazzo.

Vediamo se già nei prossimi giorni il club granata ammorbidirà o meno la sua posizione, consentendo al ventitreenne parigino il trasferimento in una squadra dove poter giocare con regolarità.