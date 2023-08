La Juventus risponde al Milan: servono 30 milioni | CM.IT

Il Milan bussa alle porte della Continassa: la risposta della Juventus, serve un’offerta importante per strapparlo a Massimiliano Allegri

Per il momento non ci sono stati scossoni nell’attacco della Juventus, con Dusan Vlahovic che rimane saldo a guidare il reparto offensivo dei bianconeri nonostante siano ritornati d’attualità i rumors su Romelu Lukaku.

Finora non sono arrivare offerte “irrinunciabili” – tanto per citare il Dt Giuntoli – per il centravanti serbo, voglioso in questo precampionato di riprendersi il terreno perduto ed essere subito protagonista ai nastri di partenza della stagione. Le big d’Europa non hanno mosso passi concreti per Vlahovic, Chelsea compreso in un ipotetico scambio con Lukaku. La Juve valuta almeno 80 milioni di euro il numero nove e, stando così le cose, sembra intenzionata a confermare in blocco il poker offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri. Anche per Chiesa nessuno si è fatto avanti con decisione, mentre a luglio la ‘Vecchia Signora’ ha ripreso dal Marsiglia Milik. Allegri ripone fiducia pure in Moise Kean, che a parte qualche qualche uscita fuori le righe è stato promosso dall’allenatore bianconero dopo l’ultima annata.

Calciomercato Juventus, offensiva Milan per Kean: cosa serve per strapparlo ad Allegri

Kean punta ad avere ulteriore spazio nella nuova stagione, mentre sul canterano intanto è da registrare l’interesse del Milan che di recente ha chiesto informazioni alla dirigenza della Continassa per il giocatore.

La Juventus non apre al prestito con diritto di riscatto ed eventuale obbligo, valutando la cessione di Kean solo a titolo definitivo e per un assegno da circa 30 milioni di euro come raccolto da Calciomercato.it. L’attaccante di Vercelli conserva la stima della dirigenza e di Allegri e partirebbe da Torino solo di fronte a un’offerta importante. Kean a bilancio pesa a poco meno di 20 milioni e ha un contratto in scadenza nel giugno 2025, con un ingaggio da oltre 3,5 milioni di euro lordi all’anno grazie al Decreto crescita. Il classe 2000 era tornato in bianconero nell’estate 2021 per un’operazione complessiva da 40 milioni (bonus compresi) dopo le parentesi all’Everton e al Paris Saint-Germain e per la Juventus è prezioso anche in chiave liste considerando che è cresciuto nel vivaio bianconero.