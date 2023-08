UFFICIALE la cessione: due nomi per l’attacco in Serie A

Il calciomercato in Serie A è entrato nella fase più calda, non solo per le grandi squadre: due nomi per l’attacco dopo la cessione

È agli sgoccioli il countdown per l’inizio della Serie A, ma il mercato è ancora aperto e molti club devono completare la propria rosa. Tra questi anche il Lecce, che oggi ha ufficializzato una cessione che potrebbe dare il via libera ad un importante innesto.

Il club salentino, infatti, ha annunciato ufficialmente la cessione di Assan Ceesay al Damak F.C. Saudi Club: il gambiano ha firmato un biennale più un’opzione per un altro anno di contratto. Il suo addio è particolarmente importante per il Lecce perché, oltre a liberare spazio salariale, si libera una casella per un extracomunitario. Un aspetto non di secondo conto, perché il direttore Corvino sta lavorando ad una doppia pista per rinforzare l’attacco di Roberto D’Aversa: la situazione.

Corvino lavora sull’attacco: Mendy e Krstovic le due piste per il Lecce

Pantaleo Corvino è sinonimo di affari e grandi intuizioni sul calciomercato: il direttore è un uomo di calcio, prima ancora che un mago della trattativa e per l’attacco del Lecce sta lavorando su due piste.

La prima è quella che porta ad Alexandre Mendy, 29enne francese del Caen, che potrebbe garantire anche la giusta esperienza per ripetere l’ottima stagione disputata dal Lecce nella scorsa annata. La seconda pista, invece, è quella che incuriosisce di più ed è quella che porta a Nikola Krstovic: il montenegrino classe 2000 si fregia dell’appellativo di ‘Nuovo Vucinic‘ e potrebbe essere il prossimo grande affare targato Corvino. Per Krstovic, però, era fondamentale la cessione di Ceesay per liberare la casella di extracomunitario e, per questo, la trattativa potrebbe subire un’accelerata nelle prossime settimane.