Zaniolo-Aston Villa, ecco le firme: i dettagli dell’affare | CM.IT

Nessun problema dopo le visite mediche effettuate dal calciatore che nelle prossime ore verrà annunciato ufficialmente

Adesso ci siamo: Nicolò Zaniolo sta per lasciare il Galatasaray per diventare un nuovo calciatore dell’Aston Villa. Nonostante le voci circolate nelle scorse ore, al termine delle visite mediche approfondite effettuate dal ragazzo con il club inglese non vi sono stati dubbi e, come previsto, l’affare è andato regolarmente avanti.

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, siamo giunti alle battute finali dell’operazione Zaniolo. Nei minuti scorsi sono stati firmati tutti i documenti, in attesa di ufficialità da parte dell’Aston Villa. Per quanto riguarda la formula del trasferimento, gli inglesi pagheranno subito 3,5 milioni per il prestito oneroso, preservandosi un diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro, che si trasforma in obbligo al verificarsi di certe condizioni, più circa 7 milioni di bonus.

Nessun intoppo, dunque, e affare destinato ad un lieto fine per la gioia di Nicolò Zaniolo. L’ex centrocampista della Roma, dopo i pochi mesi trascorsi in Turchia al Galatasaray, è pronto ad affrontare per la prima volta in carriera un campionato duro ed eccitante come la Premier League in una formazione in grande ascesa come l’Aston Villa dell’esperto Unai Emery.