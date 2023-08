Cagliari, se ne vanno in due: Ranieri sfoltisce la rosa per dare spazio a lui

Il Cagliari, dopo la promozione in Serie A, si prepara ad affrontare una stagione complicata; per Ranieri è tempo di salutare due giocatori

Nella scorsa stagione, il Cagliari ha vissuto un vero e proprio sogno; l’arrivo di Ranieri ha permesso alla squadra di cambiare passo e giocarsi, fino alla fine, la promozione nel massimo campionato italiano. La finale playoff contro il Bari sembrava premiare il club pugliese ma il Cagliari, all’ultimo secondo disponibile, ha siglato la rete del paradiso.

L’immagine simbolo è quella di Ranieri, in lacrime e abbracciato dal suo staff a dimostrazione di come ci tenesse a far bene; ora per il tecnico inizia un’altra missione, quella di mantenere il Cagliari nel massimo campionato italiano. Ottenere la salvezza non sarà per niente semplice visto le difficoltà nel passare dalla B alla A e la concorrenza piuttosto elevata.

Il club ha bisogno di rinforzi ma, come tutte le squadre, deve anche sfoltire la rosa; a tal proposito sono due i giocatori pronti a lasciare il Cagliari a pochi giorni dalla fine del mercato estivo. Parliamo di Nunzio Lella e Giorgio Altare; due giocatori che non sembrano avere spazio all’interno del sistema di gioco di Ranieri.

Lella è un centrocampista mentre Altare è un difensore ed entrambi sono in procinto di passare al Venezia; la formula, però, non è la stessa per i due giocatori. Si parla, infatti, come riportato da La Gazzetta dello Sport di prestito per Altare mentre di cessione a titolo definitiva per Lella.

Una doppia cessione che consente al Cagliari di sfoltire la rosa di Ranieri e ai due giocatori di avere maggiore continuità considerando, come detto, il fatto che con il club sardo avrebbero faticato a trovare spazio.

Movimenti in uscita per il Cagliari a pochi giorni dalla fine del calciomercato estivo; il club vuole continuare a sistemare la rosa in modo da affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione con l’obiettivo di ottenere, senza troppe difficoltà, la permanenza nel massimo campionato italiano.

Cagliari, salutano in due: ecco chi arriva

Per due giocatori che partono ecco uno che arriva; stiamo parlando di Chatzidiakos, difensore classe 1997 in forza all’Az Alkmaar. Giocatore forte fisicamente e che può dare un contributo importante alla causa Cagliari nel corso della prossima stagione. Per lui,

Ranieri, infatti, aveva bisogno di un difensore e Chatzidiakos può essere il profilo ideale per andare a completare il reparto difensivo del Cagliari. Questo affare sbloccherà anche le due cessioni di Lella ed Altare. La rosa del club neopromosso è sempre più vicino ad essere completata.