Pavard all’Inter, non è finita: la verità di Marotta

Le dichiarazioni del dirigente dei nerazzurri prima del calcio d’inizio del match contro il Monza. Si parla chiaramente di calciomercato

E’ tempo di pensare al campo in casa Inter. Per i nerazzurri c’è la prima partita di campionato contro il Monza, ma la testa dei tifosi e non solo è anche al calciomercato.

In queste ore il nome più discusso è certamente quello di Pavard. Nelle ultime ore sono arrivare notizie contrastanti e in Germania sono convinti che l’affare sia chiuso, con il Bayern Monaco che avrebbe deciso di non cederlo ai nerazzurri.

La trattativa in realtà non è chiusa e a confermarlo è Beppe Marotta, che ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “In una negoziazione la volontà del giocatore è sempre importante – ammette il dirigente dell’Inter -. In questo caso il calciatore ha espresso quella di venire da noi, ed è molto. Chiaramente il Bayern è una società molto ricca, che difficilmente fa a meno dei suoi giocatori di grande qualità e spessore. Per dare il giocatore a noi dovrebbe trovarne un altro: si innescano meccanismi di un buco che si crea e deve essere colmato, non solo tecniche ed economiche. Ma la trattativa è ancora aperta, assolutamente“.