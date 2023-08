Juventus, quattro piste per Kostic: già individuato il sostituto | ESCLUSIVO

C’è grande fermento intorno al mercato della Juventus sia in entrata che in uscita. Allegri potrebbe perdere anche Kostic

Per la Juventus è una sorta di anno zero. Dopo le penalizzazione della passata stagione che l’hanno fatta scendere dal terzo al settimo posto e la sanzione della Uefa che li ha esclusi dalla Conference League, i bianconeri hanno voglia di ripartire.

Tra le poche note positive della squadra di Allegri nella stagione 2022-23 va annoverato senza dubbi il rendimento di Filip Kostic. Arrivato la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte, l’esterno serbo classe 1992 si è ambientato subito in Serie A, concludendo la sua prima annata con 3 gol e 8 assist vincenti. Un bottino che, tuttavia, non lo rende immune alla possibilità di lasciare Torino qualora dovesse arrivare una proposta importante. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, ci sono quattro piste da seguire: la prima porta in Turchia, dove il Galatasaray e il Fenerbahce hanno messo gli occhi su Kostic. Le altre, invece, conducono rispettivamente alla Premier League inglese, alla Bundesliga tedesca e alla Saudi Pro League araba.

Calciomercato Juve, tutto su Carlos Augusto se parte Kostic

Come detto, Kostic non è incedibile per la Juve. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, la valutazione del cartellino del nazionale serbo che fa oggi la Vecchia Signora si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Il piano del direttore Giuntoli è chiaro. Una cifra del genere permetterà di fare una plusvalenza e di andare a prendere il suo sostituto che, come vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi, è stato individuato in Carlos Augusto, per il quale c’è stato il sorpasso sull’Inter. L’esterno brasiliano del Monza, più giovane e con ingaggio più basso rispetto a Kostic, si giocherebbe il posto con Iling Jr, che a quel punto verrebbe tolto dal mercato, dopo che a luglio si erano valutate offerte per il suo ritorno in Inghilterra.