Inter, telenovela al capolinea: annunciato il nuovo centrocampista

Dopo essere diventato un vero e proprio caso sul mercato, si sta per chiudere finalmente la cessione del calciatore

Manca solamente l’ufficialità, ma l’Inter sembra aver finalmente sbloccato il passaggio del centrocampista. Dopo l’incredibile dietrofront incassato per Lazar Samardzic nonostante le visite mediche svolte dal calciatore e l’accordo totale raggiunto con l’Udinese, il club nerazzurro ha immediatamente reagito.

Come ricorderete, infatti, la trattativa tra l’Inter e Samardzic era saltata a causa di richieste molto alte e non previste nel primo accordo che era stato raggiunto con il precedente entourage, saltate fuori all’improvviso per l’irruzione del padre-agente. Mollata la pista serba, dunque, la società interista ha dovuto richiamare a Milano il giovane Giovanni Fabbian, inizialmente inserito dentro l’affare come contropartita e mandato per qualche giorno a Udine per intraprendere la nuova avventura.

Rientrato a Milano una volta decretata la rottura definitiva dell’Inter con Samardzic, non sono comunque mancate le nuove richieste nei confronti di Fabbian. Tra queste, nonostante un pressing forsennato del Frosinone, il Bologna è schizzato in pole con un’offerta a dir poco convincente. Il club emiliano è riuscito a trovare un accordo ieri sera grazie ad un’offerta da 5 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo, con diritto di recompra in mano ai nerazzurri da 12 milioni.

Calciomercato Inter, Thiago Motta attende Fabbian: “Ne abbiamo bisogno”

In attesa di ufficialità, non è comunque escluso che il Bologna decida per questa stagione di aprire alla cessione del centrocampista in prestito dietro la corte del solito Frosinone.

Un indizio su quello che sarà il suo futuro, però, lo ha voluto lanciare lo stesso Thiago Motta nella conferenza stampa di questo pomeriggio, nell’antivigilia dell’esordio dei suoi in campionato contro il Milan. L’allenatore ha infatti speso belle parole nei confronti di Fabbian, atteso nei prossimi giorni dai nuovi compagni probabilmente per rimanere: “Farà parte della rosa dei centrocampisti, sono contento di averlo a disposizione. Ha fatto un’ottima stagione alla Reggina, è un ragazzo fantastico che ha voglia di lavorare e migliorarsi. Ne abbiamo bisogno, potrà darci una grande mano anche perché è un giocatore che sa fare gol”.