Juve sconvolta, Carnevali non lascia scampo: l’annuncio ufficiale

L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Domenico Berardi: l’annuncio che non lascia scampo alla Juventus

Come vi abbiamo raccontato in maniera approfondita sulle pagine di Calciomercato.it nelle ultime settimane, la Juventus sta provando a trovare l’incastro giusto per Domenico Berardi: una strada che, però, adesso appare in salita.

Ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali ha rilasciato una lunga intervista per chiarire la posizione della stella del Sassuolo, che nella giornata di ieri ha deciso di allenarsi a parte e non con il resto della squadra. “Berardi andrà alla Juve? No, c’era un principio di trattativa e il Sassuolo aveva aperto alla cessione una decina di giorni fa, anche perché il giocatore aveva espresso il suo gradimento all’operazione”. La volontà del classe ’94 è piuttosto chiara ed è immutata: si sente pronto per il grande salto e vorrebbe raggiungere la Vecchia Signora, che lo ha inseguito a lungo negli ultimi anni. L’amministrato delegato neroverde, poi, ha spiegato perché l’affare non si farà.

Carnevali blocca Berardi alla Juve: “Non hanno rispettato la scadenza”

Giovanni Carnevali ha sempre avuto uno stile molto chiaro, diretto e senza troppi giri di parole. Ha abituato i media ad un dialogo proficuo e senza ombre, così anche sul caso Domenico Berardi ha fatto chiarezza.

L’ad del Sassuolo ha spiegato perché, a suo dire, l’affare con la Juventus non si farà: “Non mi è arrivata nessuna offerta ufficiale dai bianconeri, avevamo solo abbozzato dei discorsi economici. La nostra valutazione per Berardi era superiore ai 30 milioni, ma ci tenevamo ad accontentare il giocatore. Pensavo che avremmo trovato una soluzione, avevamo anche individuato il sostituto”. Che sarebbe stato Dodi Lukebakio dell’Hertha Berlino.

I bianconeri, però, non hanno rispettato i tempi. “Avevamo indicato una data precisa entro la quale bisognava chiudere, il 17 agosto. Perché quel giorno scadeva la nostra possibilità di prendere il sostituto. A Giuntoli e al procuratore di Berardi ho detto in modo chiaro che non avremmo superato quella data, ma Giuntoli non si è più fatto sentire”. Infine, Carnevali non apre nemmeno a nessuna possibilità di mettere in piedi l’affare negli ultimi giorni di mercato. “Sono infastidito la comportamento della Juve. Se Giuntoli si dovesse ripresentare nei prossimi giorni? Gli dico di no. Se poi Berardi si dovesse impuntare lo farei ragionare”.