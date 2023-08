Pavard, ottimismo Inter e chiusura vicina: i dettagli | CM.IT

Il francese è l’obiettivo numero uno per rafforzare la difesa di Simone Inzaghi. Le ultime sulla trattativa

L‘Inter è vicinissima a piazzare il colpo Pavard, il big chiesto da Inzaghi per completare il pacchetto difensivo.

L’accordo col francese c’è da giorni, coi nerazzurri che potranno usufruire del decreto crescita andando a risparmiare sul lordo dell’ingaggio. Con il Bayern Monaco, come raccolto da Calciomercato.it, l’intesa è in arrivo. La trattativa è, quindi, al rush finale, a pochi passi dal traguardo.

L’affare Pavard dovrebbe chiudersi sui 30 milioni di euro, la cifra chiesta fin dall’inizio dai bavaresi per il difensore che già mesi fa ha manifestato l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2024. Dall’Inter filtra ottimismo e la volontà di chiudere il tutto già domani o, al massimo, entro metà settimana. Come accaduto con Sommer, il Bayern potrebbe prendere il sostituto anche dopo essersi privata del transalpino.

L’allenatore del Bayern Tuchel non rappresenta uno ‘scoglio’ per la definizione di un’operazione che desiderano tutti, Pavard – allo stato attuale unico reale obiettivo per la difesa – e Inzaghi – mai stato così esplicito in tema mercato come in questa occasione – su tutti.