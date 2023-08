Nessun ‘giallo’ Kean in casa Juve: fuori per infortunio | CM.IT

Nessun ‘giallo’ in casa Juventus riguardo Moise Kean: il classe 2000 non prenderà parte alla trasferta di Udine causa infortunio

Sono giornate calde a Torino, sia per l’umidità del capoluogo piemontese sia perché impazzano le voci di mercato. Questa sera è andato in scena un vero e proprio ‘giallo’ con protagonista Moise Kean, nei panni del colpevole.

Circolavano voci di un’esclusione del classe 2000 dalla trasferta di Udine per motivi disciplinari, ma secondo quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it queste voci non trovano conferma. Moise Kean non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri solamente a causa di un infortunio, come espresso chiaramente anche dal tecnico bianconero nella conferenza stampa odierna. Tuttavia, escludere una cessione dell’attaccante da qui al 1 settembre sarebbe un errore: Kean ha diversi estimatori, tra cui il Borussia Dortmund. La Juventus è disposta a sedersi a trattare solamente in caso di cessione definitiva o di prestito con obbligo di riscatto e la valutazione dei bianconeri è di circa 30 milioni di euro. Nessun giallo però, il giocatore è ancora parte del progetto tecnico bianconero.