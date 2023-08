Diretta calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 14 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di lunedì 14 agosto

L’attenzione è tutta sulle dimissioni improvvise di Roberto Mancini da ct della Nazionale, con Luciano Spalletti primo nome per raccoglierne l’eredità seguito dal ritorno di Antonio Conte. Intanto la Juve torna prepotentemente su Berardi e ci pensa sul serio mentre l’Inter accelera in maniera quasi decisiva per Arnautovic. Sempre in ballo la questione Lukaku in bianconero, per cui ora bisogna guardarsi dalla concorrenza del Tottenham.

Ecco tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, lunedì 14 agosto 2023.

Calciomercato, tutte le trattative e le news di domenica 13 agosto.