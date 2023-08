Samardzic blocca anche Fabbian, due opzioni per il centrocampista | CM.IT

Lo stop all’affare Samardzic complica anche l’approdo di Fabbian all’Udinese: per l’ex Reggina, due possibilità

Restano ore concitate per l’affare Samardzic in casa Inter, con i nerazzurri che dopo Carlos Augusto accoglieranno presto alla corte di Simone Inzaghi anche Arnautovic.

Il centrocampista serbo è tornato domenica a Udine e adesso filtra meno fiducia nel quartier generale di Viale della Liberazione per la buona riuscita dell’operazione. Entro mercoledì il club nerazzurro attende una risposta da dentro o fuori da parte dell’entourage del classe 2002. All’affare Samardzic è legato anche il futuro di Giovanni Fabbian, destinato in un primo momento a fare il percorso inverso con diritto di riacquisto in favore dell’Inter. Se alla fine saltasse il trasferimento del serbo in nerazzurro, Fabbian potrebbe comunque indossare la maglia dell’Udinese con una formula diversa, come ad esempio il prestito secco annuale considerando anche gli ottimi uffici tra le due società.

Se invece non si concretizzasse l’arrivo a Udine del giovane ex Reggina, Marotta e Ausilio gli troverebbero comunque un’altra sistemazione per consentirgli di avere spazio e giocare con maggiore continuità, proseguendo così nel percorso di crescita. In quel caso potrebbero riaprirsi le piste Lecce, Bologna, Empoli e Monza che avevano sondato Fabbian nella prima parte del mercato.