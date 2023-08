Spalletti nuovo Ct dell’Italia: sprint decisivo

Luciano Spalletti sempre più vicino alla panchina della Nazionale: prosegue la trattativa per l’ex tecnico del Napoli

Luciano Spalletti nuovo commissario tecnico dell’Italia. È questa, ad oggi, l’ipotesi più probabile per la panchina lasciata vacante da Roberto Mancini.

Se l’allenatore jesino riflette sulla proposta da sessanta milioni arrivata dalla Federazione dell’Arabia Saudita, in Figc si lavora in maniera pressante sul nome del nuovo commissario tecnico. Con un profilo sempre più davanti agli altri: Luciano Spalletti. L’ex Napoli è stato fin da subito il nome forte cui affidare la Nazionale ed ora si lavora per sistemare tutti i dettagli.

Oggi può già essere una giornata importante, se non decisiva: previsto, infatti, l’incontro per sistemare tutti gli accordi. Le sensazioni che trapelano da entrambe le parti sono positive.

Panchina Italia, Spalletti sempre più vicino: cosa manca

I contatti tra le parti sono frequenti e la trattativa potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore. Non dovrebbe rappresentare un problema convincere Aurelio De Laurentiis a lasciare libero Spalletti senza che la Figc paghi la penale.

Stando alle sensazioni delle ultime ore, infatti, il patron del Napoli sarebbe disposto a rinunciare al pagamento della clausola per liberare l’allenatore. Se tutto dovesse andare nel verso giusto, nei prossimi giorni arriverebbe anche l’annuncio ufficiale con il ct che avrebbe subito il compito di far partire le pre-convocazioni per i calciatori impegnati all’estero.

L’alternativa porta sempre ad Antonio Conte, l’altro nome forte per la panchina dell’Italia che, al momento, resta dietro a Spalletti nelle preferenze della Figc. L’attesa però dovrebbe durare ancora poco: la Nazionale avrà presto il nuovo commissario tecnico.