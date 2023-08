Genoa, piace Ucan: ecco le richieste del Besiktas | CM.IT

Il Genoa segue con grande interesse Salih Ucan, ecco cosa chiede il Besiktas per il centrocampista turco

Buona la prima. Il Genoa ha battuto il Modena nella prima uscita ufficiale della stagione, regalandosi il terzo turno di Coppa Italia dove i rossoblu se la vedranno con la Reggiana.

In attesa dell’esordio in campionato contro la Fiorentina in programma sabato a Marassi, la squadra di Gilardino cerca gli ultimi rinforzi sul mercato, in particolare nel reparto mediano. Oltre agli obiettivi di lungo corso Miretti della Juventus e Meite del Benfica, nelle ultime ore nel mirino del ‘Grifone’ è finito il nome di Salih Ucan. Le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it confermano l’interesse per il centrocampista turco classe 1994 che in Serie A ha già vestito le maglie di Roma ed Empoli. Le alte richieste del Besiktas, che per il suo cartellino ha chiesto 3,5 milioni di euro nonostante un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, hanno però rallentato la trattativa. Servirà uno sconto da parte dei bianconeri per far andare in porto l’affare.