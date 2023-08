DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di mercoledì 9 agosto

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juve, Inter, Milan e di tutte le altre: le trattative di mercoledì 9 agosto

Dall’affare Lukaku che la Juventus insegue da qualche tempo alla questione attaccante per l’Inter, passando per le necessità del Milan in uscita e della Roma in entrata, il tutto senza dimenticare il vento arabo che aleggia sui campioni del Napoli.

Ecco tutte le trattative e le notizie in tempo reale di oggi, mercoledì 9 agosto 2023.

Calciomercato, tutte le news e le trattative dell’8 agosto

09:13 Alemany su Dembele “Dembele ha chiesto di andarsene. Siamo in fase di trattativa con il PSG. È già a Parigi, quando tutto sarà chiuso daremo le cifre”. Parole e musica del direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany, dopo il Gamper di ieri sera.

08:38 Lukaku-Inter l'annuncio di Zanetti Javier Zanetti in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ su Lukaku ha detto: “Per ciò che l’Inter ha fatto per lui ci aspettavamo un altro tipo di comportamento. Come professionista e uomo”.