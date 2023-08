Sostituto Matic, proposto anche Ndombele alla Roma | ESCLUSIVO

Matic è al centro delle voci di mercato della Roma. Mourinho avrà bisogno di un sostituto se il serbo va al Rennes: spunta anche Ndombele

L’ultimo week end ha portato un vero scossone in casa Roma. Dalla Francia sono giunte voci di una possibile cessione di Nemanja Matic, con destinazione il Rennes. Rumors che hanno trovato conferme anche in Italia ad inizio settimana.

In queste ore sta prendendo sempre più corpo la possibilità che il centrocampista serbo ex Manchester United possa lasciare la Capitale per approdare in Ligue 1. Un duro colpo per José Mourinho che la scorsa stagione aveva voluto personalmente Matic in giallorosso per dare qualità, fisico ed esperienza in mediana. Ad ogni modo la Roma è pronta a reagire e lavora già per mettere a disposizione dello Special One un sostituto all’altezza. Le strade portano soprattutto al Paris Saint-Germain, club ‘amico’ dopo l’affare Wijnaldum di dodici mesi fa, dove milita Renato Sanches, da tempo nel mirino di Tiago Pinto. Non solo: come vi abbiamo raccontato, c’è stato anche un sondaggio per il ritorno di Leandro Paredes che dopo l’esperienza poco positiva alla Juventus, resta in uscita dal Psg.

Calciomercato Roma, anche Ndombele per Mourinho se parte Matic

Ma le alternative non mancano. In particolare, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ce n’è una che porta ad un altro giocatore reduce da un prestito in Serie A: Tanguy Ndombele.

Non riscattato dal Napoli campione d’Italia, il 26enne centrocampista francese di origini congolesi ha fatto ritorno al Tottenham, che però lo ritiene fuori dal proprio progetto e cerca nuovi acquirenti. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione, alcuni intermediari hanno fatto il nome di Ndombele alla Roma, con gli ‘Spurs’ che potrebbe aprire anche al prestito con diritto di riscatto, senza pretendere l’obbligo. Peraltro non sarebbe un volto nuovo per Mourinho, che con lui ha già lavorato proprio a Londra. Nei giorni scorsi il suo nome era stato accostato ai turchi del Galatasaray, che però ha messo momentaneamente in stand-by la trattativa per concentrarsi prima sulle cessioni.