Sondaggio Roma per Paredes: tutto dipende da Matic | CM.IT

Il club giallorosso sta pensando nuovamente all’argentino che in passato ha già vestito la maglia della Roma

Dopo aver incontrato non poche difficoltà nelle ultime settimane per quel che riguarda i movimenti in entrata, il mercato della Roma si è improvvisamente riacceso. La cessione di Ibanez ha scosso il club giallorosso, ancora alla ricerca di una prima punta da mettere a disposizione di José Mourinho nel più breve tempo possibile.

Su questo fronte, come raccontato dalla nostra redazione, è in corso un dialogo con l’Atalanta per Duvan Zapata. Trattativa ardua a causa delle cifre molto alte chieste inizialmente dalla Dea, ma sulla quale i due club stanno lavorando. La ricerca di un attaccante, da qualche ora, non è più l’unico tema prioritario in casa Roma. L’esplosione del caso Matic di cui vi abbiamo parlato nella giornata di ieri, ha infatti aperto uno scenario inaspettato.

Il centrocampista serbo, nonostante l’ottimo impatto avuto nella scorsa stagione, potrebbe lasciare la Roma ad un anno dalla scadenza del suo contratto con i giallorossi. A tentare l’ex Manchester United è stato in particolare un biennale proposto dal Rennes nei suoi confronti. Qualora la trattativa tra Matic e i francesi dovesse andare in porto, la Roma dovrebbe per forza di cose tornare sul mercato dei centrocampisti per regalare un nuovo innesto a Mourinho.

Calciomercato Roma, il Psg apre al prestito di Paredes.

In tal senso, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, la Roma ha già fatto partire un sondaggio per Leandro Paredes.

Nell’ambito dei discorsi intrattenuti tra la Roma e Paris Saint Germain per Renato Sanches, è venuto fuori il nome dell’argentino per il quale si è registrata l’apertura dei francesi alla formula del prestito con diritto di riscatto. Operazione destinata ad essere approfondita nel caso in cui Matic dovesse realmente uscire. Per quanto riguarda invece Paredes, che nella passata stagione ha vestito in prestito la maglia della Juventus, il ritorno in Italia e a Roma sarebbe assai gradito. Il calciatore conserva ottimi ricordi della sua esperienza in maglia giallorossa e sarebbe contento di poter tornare nella Capitale.