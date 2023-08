Ibanez saluta la Roma, tutte le cifre dell’affare | CM.IT

Roger Ibanez è pronto a sostenere le visite mediche con Al-Ahli, la Roma incasserà più di 30 milioni con i bonus

Dopo 149 presenze, 9 gol e 2 assist in maglia giallorossa, Roger Ibanez è pronto a lasciare la Roma per vestire la maglia dell’Al-Ahli. Mentre i due club stanno definendo gli ultimi dettagli, il difensore brasiliano si appresta a sostenere le visite mediche con il nuovo club a Parigi.

Come anticipato nelle scorse ore, nelle casse romanista finiranno circa 32 milioni di euro tra parte fissa e bonus, più il 20% sulla futura rivendita. Cifre che si avvicinano molto alla richiesta iniziale di Tiago Pinto, che era fissata in 35 milioni di euro. Il 10% andrà nelle casse dell’Atalanta, mentre il club arabo si farà carico del 5% destinato al Fluminense. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, per il calciatore è pronto un contratto di quattro anni (3+1).