Zapata-Roma: l’Atalanta spara alto, ma si tratta. I dettagli | CM.IT

La Roma punta Duvan Zapata per il suo attacco: c’è l’ok del giocatore, il punto sulla trattativa con l’Atalanta

Tra una foto col bomber ‘fantasma’ e l’altra di Mourinho, la Roma sta lavorando per portare alle dipendenze del suo mister un attaccante in carne ed ossa nel minor tempo possibile. Il primo nome sulla lista del portoghese, Alvaro Morata, risulta irraggiungibile per stessa ammissione dell’allenatore, e i giallorossi stanno sondando diverse alternative. Nelle ultime ore, sembra essersi significamente riscaldata la pista che porta a Duvan Zapata.

L’Atalanta ha investito pesantemente per rinnovare il suo parco attaccanti, puntando su El Bilal Touré e Gianluca Scamacca. Inevitabile, dunque, che lo spazio per il colombiano sia ridotto all’osso e che, dopo cinque stagioni, 189 presenze e 81 gol, la scelta migliore per entrambe le parti sia separarsi.

Zapata, l’opzione che rende il prestito possibile

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, i primi contatti tra i club hanno già avuto luogo. La Dea parte da una richiesta, ovviamente negoziabile, di 10 milioni di euro, mentre i capitolini vorrebbero imbastire l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Il contratto della punta scade nel 2024, ma c’è un’opzione che lo allunga fino al 2025 e che rende possibile il prestito: è esercitabile dall’Atalanta oppure si attiverebbe in automatico al raggiungimento del 50% delle presenze nella prossima Serie A.

Margini di trattativa ci sono, dunque, e c’è anche il gradimento alla destinazione da parte del colombiano, che spera di rimettersi in gioco in un club nel quale essere protagonista e sarebbe felice di vestirsi di giallorosso. I contatti proseguiranno.