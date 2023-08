Ecco l’uomo che vuole portare via Osimhen. Il Napoli fa muro, ma blocca l’erede | ESCLUSIVO

La questione Osimhen è ancora spinosa per il Napoli, che vuole respingere ogni attacco dell’Al Hilal ma intanto ha contattato l’agente di David



Si chiama Mohammed El Yaagoubi l’uomo che vuole portare Osimhen via dall’amore dei tifosi del Napoli. Cancellando la parte più romantica, si tratta semplicemente dell’intermediario che sta lavorando per il trasferimento di Osimhen all’Al Hilal.

Mohammed El Yaagoubi si è sentito chiudere ancora una volta la porta da Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore. Il club saudita può arrivare anche a 180 milioni, ma il Napoli non ha intenzione di cedere. Roberto Calenda lavora per il rinnovo: come raccolto da Calciomercato.it, ora tocca solo ad Osimhen dire ‘si’ al Napoli. Un ok che tarda ad arrivare: come tutti i club in queste circostanze, il club azzurro ha intanto fatto sapere all’agente di Jonathan David che è il primo obiettivo. La sensazione, però, che Victor Osimhen resti almeno un altro anno a Napoli è molto forte. Nonostante una corte dei miracoli attorno al calciatore nigeriano che sussurra sempre più insistentemente di accettare le offerte saudite, il Napoli è pronto ad alzare le barricate e trattenere il suo fuoriclasse.