Pogba a rischio ‘taglio’: così cambia tutta la Juve

Il nome di Paul Pogba doveva essere centrale per la Juventus di Massimiliano Allegri, e invece la sua prima annata dal ritorno è stata da dimenticare. Ora ad un bivio tra permanenza e taglio sul gong

Continua ad aleggiare un alone di mistero ed incertezza intorno alla figura di Paul Pogba, troppo spesso infortunato e lontanissimo dal calciatore dominante della sua prima avventura in bianconero. Il centrocampista francese, tornato a parametro zero un anno fa, non è mai riuscito ad incidere nell’ultima stagione, giocando peraltro col contagocce a causa di svariati problemi fisici.

Il numero 10 della Juventus non è mai sceso in campo nella tournée americana, e continua ad esserci incertezza sul su rientro. Dal suo apporto o meno potrebbe dipendere una fetta ulteriore di strategie di mercato dei bianconeri in mediana, lì dove è andato via Arthur e presto dovrebbe toccare a Zakaria. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve prima di capire se la cessione del brasiliano alla Fiorentina possa aprire un canale per Amrabat, vuole avere chiaro il quadro di Pogba.

Se tutto dovesse andare per il verso giusto potrebbe rientrare in panchina tra la seconda e la terza giornata con l’impiego eventuale nelle mani di Allegri. Tra le variabili c’è però anche l’Arabia Saudita che chiude il mercato il 7 settembre e un tentativo sul gong finale per il francese potrebbe farlo. La Juventus difficilmente si opporrebbe, sia per l’indennizzo da circa 10 milioni che per il risparmio corposo sull’alto ingaggio.

Calciomercato Juventus, dai dubbi su Pogba alle piste Thomas e Thuram

Al netto dell’eventuale addio Giuntoli lavora anche su una riduzione dell’ingaggio dello stesso Pogba, dal quale possono dipendere strategie in entrata.

Amrabat è un nome che può essere legato al francese, ma anche al prossimo addio di Zakaria, che pure potrebbe innescare un effetto domino. Il ‘Corriere dello Sport’ di oggi sposta infatti il tiro su due eventuali big nel mirino per la mediana in questa situazione intricata.

Il primo è quello di Thomas Partey, valutato circa 40 milioni dall’Arsenal, mentre il secondo è Khephcen Thuram col Nizza che chiede 50 milioni, decisamente troppi. Il futuro di Pogba è quindi ad un bivio con Allegri che lo aspetta, ed attende di capire se potrà avviare o meno una rivoluzione.