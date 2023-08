Retroscena Inter, pista Nuno Tavares post Gosens | ESCLUSIVO

Calciomercato bollente per l’Inter: il retroscena sull’affare che vede coinvolti Robin Gosens e Nuno Tavares

Mercato no stop per Marotta e Ausilio, che stanno cercando in tutti i modi di rendere la rosa di Inzaghi super competitiva per il campionato e per la Champions League.

Certo, non sono mancate cessioni importanti. L’addio annunciato di Skriniar a parametro zero, il colpo di scena con Lukaku che ha rifiutato il ritorno a Milano o ancora la cessione inaspettata di Onana. D’altra parte, però, il mister può contare su alcuni nuovi acquisti giovani, di livello e che possono scrivere pagine importanti.

Su questo filone, l’Inter aveva trovato il perfetto sostituto di Robin Gosens, ma l’obiettivo è sfumato a causa del rifiuto del calciatore tedesco.

Una cessione mancata e di conseguenza anche un acquisto saltato. L’Inter avrebbe potuto salutare Robin Gosens, arrivato a gennaio del 2022 con grande attesa e stupore della piazza. Da allora, però, il tedesco è diventato un vero e proprio rebus in casa nerazzurra.

Inter, Gosens dice no al Wolfsburg: salta Nuno Tavares

Gosens non è riuscito a replicare le buone prestazioni offerte all’Atalanta, motivo per cui è in continuo ballottaggio con Dimarco, più continuo e punto stabile della formazione disegnata da Inzaghi. E così, quest’estate si è presentata l’occasione per Robin di lasciare Milano per tornare in Germania, sponda Wolfsburg.

L’accordo tra le due società era stato anche trovato (prestito con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni) ma il giocatore ha respinto le avances e ha fatto saltare anche il piano di Marotta e Ausilio di acquistare un altro esterno di centrocampo: Nuno Tavares. Sarebbe stata un’occasione di mercato da cogliere al volo, perché il giocatore in questione è oramai finito ai margini della rosa.

Inter, niente Nuno Tavares: ora su di lui la Bundesliga

Secondo le informazioni raccolte, Nuno Tavares è finito fuori dai piani tattici di Arteta, il coach dell’Arsenal. L’Inter avrebbe affondato il colpo se Gosens avesse dato il suo benestare alla cessione. D’altronde, per il terzino sinistro portoghese sarebbero bastati circa 15 milioni di euro. In alternativa, la Beneamata avrebbe provato ad acquistare Carlos Augusto dal Monza.

Saltata la pista nerazzurra, per il classe 2000 si prospetta un viaggio in Germania: il futuro è la Bundesliga. L’Union Berlino – che in precedenza aveva già sondato la pista Gosens – e il Werder Brema sono interessate alle prestazioni del calciatore dell’Arsenal. I biancoverdi, però, sono ad un passo dall’acquisto di Ballo Touré del Milan.