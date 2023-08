Inter, rifiuta per il progetto. La Juventus ora ha strada libera

Inter, arriva il ‘No’ per via del progetto: la decisione permette alla Juventus di avere la strada libera

Arrivato all’Inter a gennaio 2022, Robin Gosens non è mai riuscito a mostrare con la maglia dell’Inter quanto messo in mostra all’Atalanta. E il giocatore tedesco, che ha da poco compiuto 29 anni, potrebbe finire nell’elenco dei partenti a fronte di una buona offerta.

L’interesse nei suoi confronti non manca e a tal proposito la dirigenza dell’Inter sarebbe stata pronta a cedere il giocatore in Germania. Il Wolfsburg infatti aveva messo gli occhi sul giocatore classe 1994. Il giocatore però ha detto no, perché non convinto del progetto del club biancoverde. I tedeschi avevano raggiunto con l’Inter un principio di accordo per un prestito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 14 milioni di euro.

Inter, il rifiuto di Gosens complica Carlos Augusto: il brasiliano più vicino alla Juventus

Il rifiuto di Gosens però ha portato i tedeschi a dirottarsi su Rogerio, che ha lasciato l’Italia e il Sassuolo per tentare una nuova avventura, mentre l’Inter rischia di vedere sfumato un obiettivo di mercato.

Ai nerazzurri piace da tempo Carlos Augusto. Il brasiliano, protagonista di un’eccellente prima stagione in Serie A con la maglia del Monza, potrebbe lasciare la Brianza visto il contratto in scadenza nel 2024. Il giocatore è pronto al grande salto, come confermato anche da Galliani e Palladino. L’Inter lo segue da tempo, i rapporti con il Monza sono eccellenti, ma attenzione allo spettro Juventus.

I bianconeri hanno intensificato i contatti e si sono mossi in maniera molto concreta per il giocatore brasiliano, valutato attorno ai 15 milioni di euro dal Monza. Un sorpasso che rischia di rivelarsi decisivo. La Juve è ora la grande favorita e l’Inter vede i propri piani sempre più complicati. A meno di un’uscita di Gosens, sembra complicato che i nerazzurri possano fiondarsi su Carlos Augusto. Anche perché al momento la priorità in casa interista è l’attaccante e a quello saranno destinati la maggior parte dei fondi a disposizione. L’Inter, nella corsia mancina, è infatti coperta con Dimarco e lo stesso Gosens: se il tedesco non dovesse uscire appare quasi impossibile che il brasiliano possa approdare ad Appiano.

Se i nerazzurri dovessero cedere l’esterno sinistro tedesco dopo che Carlos Augusto avrà già trovato un’altra squadra, allora potrebbero virare su un altro obiettivo: l’Arsenal potrebbe infatti offrire Nuno Tavares, fuori dai piani di Arteta.