Lukaku, Vlahovic, Morata e non solo: la girandola dei bomber si infiamma

Il calciomercato entra nel vivo, è il momento dei grandi affari legati ai bomber: tutte le ultime su Lukaku, Vlahovic, Morata e gli altri

Di sorprese, fin qui, nel calciomercato estivo ce ne sono state eccome. Ogni sessione di trattative ha le sue particolarità come sappiamo bene, ma il tutto è stato ravvivato soprattutto dall’entrata in scena in grande stile dei club dell’Arabia Saudita che hanno scompaginato strategie e portato via dal palcoscenico europeo giocatori che sembravano poter ancora dare molto al calcio del Vecchio Continente. Basti pensare a profili come Koulibaly, Firmino, Brozovic, Milinkovic-Savic. Il calcio del deserto non è più soltanto il cimitero degli elefanti, anzi.

L’Arabia ha messo nel mirino anche i grandi bomber, dopo essersi assicurata Cristiano Ronaldo e Benzema. In questi giorni, i tentativi per profili come Immobile e Lukaku sono piuttosto concreti. Ma la sensazione è che il tourbillon dei grandi attaccanti, nel complesso, riguarderà ancora il calcio europeo, per il momento. Movimenti che ovviamente riguardano da vicino anche le squadre di Serie A e che nei prossimi giorni incendieranno definitivamente gli scenari di mercato. L’attenzione è legata principalmente, in ottica italica, ai vari Lukaku, Vlahovic, Morata, ma il loro destino può intrecciarsi anche con altri grandi bomber: facciamo il punto della situazione.

Lukaku, la Juventus spinge ma dipende tutto da Vlahovic

Impossibile non partire da Romelu Lukaku. Il ribaltone legato al bomber belga ha fatto molto discutere. L’Inter sembrava aver instradato la trattativa con il Chelsea nel migliore dei modi, prima che ‘Big Rom’ si facesse tentare dal corteggiamento della Juventus.

I nerazzurri hanno chiaramente mollato il colpo e guardano ora ad altri profili (ne parleremo più approfonditamente a breve). Adesso, per lui la pista più calda è quella della Juventus, ma, come noto, i bianconeri hanno ancora Dusan Vlahovic in rosa. E senza la cessione del serbo, non potranno andare all’assalto. Giuntoli è stato chiaro: l’ex Fiorentina non sarà svenduto e partirà solo di fronte a offerte ‘irrinunciabili’. Vlahovic piace molto al Psg e a Luis Enrique, come raccontato da Calciomercato.it. Ma c’è da trovare la quadra. Oltretutto, sia i francesi, che potrebbero accelerare nel momento in cui ci fosse la certezza dell’addio di Mbappé, che il Bayern Monaco, altra pretendente del serbo, sembrano guardare prima con maggiore interesse ad Harry Kane. La Juventus deve provare a chiudere l’addio di Vlahovic entro il 4 agosto, ma non sarà affatto facile. E il Chelsea, nel frattempo, osserva. Se arrivasse una nuova offerta consistente dall’Arabia e Lukaku la accettasse, potremmo essere di fronte all’ennesimo ribaltone. Per Lukaku, però, occhio anche al ritorno della suggestione Milan, anche se opzione decisamente minoritaria in questo momento. Nel frattempo, i rossoneri provano a insistere su Taremi, con l’ipotesi Danjuma sempre sullo sfondo.

Inter, lo sprint per Morata: i nerazzurri sorpassano la Roma

L’Inter, ovviamente, ha dovuto rapidamente iniziare a guardarsi intorno per sopperire al mancato ritorno di Lukaku. Bocciata rapidamente la proposta di Sorloth raccontata dalla nostra redazione, i nerazzurri hanno vagliato le opzioni confrontandosi anche con il tecnico Simone Inzaghi.

La preferenza dell’allenatore è andata rapidamente verso Alvaro Morata. Ancora una volta, per lo spagnolo, sembra esserci l’Italia nel suo destino. I Friedkin non hanno dato il via libera all’affare Morata per la Roma, uno stand-by di cui possono approfittare i nerazzurri che adesso sembrano in vantaggio. Dopo il summit di ieri tra gli agenti dell’attaccante e il club milanese, l’Inter può chiudere per Morata se trova l’accordo con l’Atletico Madrid. Nel frattempo, la Roma può tornare su Scamacca, che sarebbe comunque il profilo preferito da Tiago Pinto.