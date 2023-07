L’acquisto di Lukaku è legato a Vlahovic: spunta l’ultimatum

La Juventus sembra aver accelerato per Lukaku ma serve prima la cessione di Vlahovic; due operazioni che hanno una data ben precisa

Nella scorsa stagione, la Juventus non è riuscita ad imporsi come avrebbe voluto; i bianconeri hanno faticato sia in campionato sia nelle coppe. Tra le difficoltà non possiamo non menzionare Vlahovic; il centravanti serbo non è riuscito a mostrare le sue qualità sia per una condizione fisica non eccellente sia per il sistema di gioco dei bianconeri. Il 3-5-2 di Allegri, con un baricentro troppo basso, ha complicato la vita all’ex Fiorentina.

Il futuro di Vlahovic sembra essere lontano dalla Torino bianconera; è chiaro come l’eventuale cessione dell’attaccante obbligherebbe la Juventus a tornare sul mercato per rinforzare il reparto offensivo di Allegri. Da questo punto di vista l’ultima clamorosa idea porta a Lukaku; l’attaccante belga, in forza all’Inter nell’ultima stagione, sembrava destinato al ritorno in nerazzurro ma le cose sono clamorosamente cambiate con la Juventus a passare clamorosamente in vantaggio per il futuro del classe 1993.

La proposta dei bianconeri al Chelsea è di quaranta milioni di euro tra parte fissa e bonus; una cifra importante e che la Juventus, al momento, non può permettersi di spendere. Serve prima una cessione con Vlahovic in cima alla lista per lasciare il club le due trattative, però, non sono per nulla semplici.

Juventus, via Vlahovic dentro Lukaku: tutto entro il 4 agosto

Sul discorso Juventus e la questione attaccante è intervenuto, ai microfoni di TvPlay, Alberto Mauro: il direttore di JuventusNews24, infatti, ha sottolineato “La Juventus farà un tentativo ma serve la cessione di Vlahovic“; il centravanti serbo, lo sappiamo, ha una valutazione intorno agli 80 milioni di euro e non sono tanti i club che possono permettersi di spendere una cifra del genere. Per quanto riguarda il belga, invece, la cifra per accontentare il Chelsea è di quaranta milioni di euro.

Le due trattative, dunque, sono strettamente collegate ed hanno una data ben precisa che è quella del quattro agosto. Sempre secondo a quanto sostenuto da Alberto Mauro a TvPlay “Non è semplice concludere questa doppia trattativa entro il quattro agosto“. Si tratta di due giocatori di altissimo profilo e, in poco tempo, la Juventus dovrebbe prima trovare una squadra disposta a pagare gli ottanta milioni per Vlahovic e poi pagarne quaranta al Chelsea.

L’attaccante serbo e il centravanti belga, dunque, hanno il destino legato; come detto, però, non è semplice anche perché senza la cessione dell’ex Fiorentina non ci sono i margini per andare a chiudere Lukaku. Il mercato è entrato nel vivo e il prossimo passo, per la società bianconera, è quello di risolvere la questione legata al centravanti.