Lukaku tradisce l’Inter, può essere della Juve già la prossima settimana

Lukaku accetta la proposta della Juventus: Inter defilata, decide tutto Vlahovic. Ecco tutti gli incastri per chiudere l’affare

La società nerazzurra è molto infastidita dal comportamento del belga e del suo entourage. Il giocatore gode della stima di Allegri.

Lukaku non sarà un giocatore dell’Inter nella stagione 23/24. Questo ormai è certo. La società di viale della Liberazione non è disposta più a trattare, preso atto dei contatti del giocatore col Milan nelle settimane passate ma soprattutto con la Juventus.

Da Re di Milano, vittorioso e scudettato a traditore, il passo non è poi così breve, eppure Lukaku è sulla buona strada. Un anno fa c’era già stata l’apertura al Milan, dopo l’annata difficile al Chelsea. E quella famosa intervista dove ribadiva con un secco: “Mai, mai!“, la possibilità di trasferirisi un una delle due rivali storiche della beneamata.

Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto Lukaku: ore caldissime per il sì

Il destino di Lukaku è legato a quello di Vlahovic, oggi a segno nella partitella al JTC. -foto Uno dei principali estimatori di Lukaku è, non da oggi né da ieri, Max Allegri. Il giocatore ex Chelsea ricopre le caratteristiche ideali per un ipotetico attacco a due, come terminale del 3-5-2.

È fuori discussione che l’acquisto del belga sia avallato anche dal tecnico livornese, che lo preferisce a Vlahovic. Lukaku alla Juventus, Vlahovic al PSG (o allo stesso Chelsea) e Inter beffata. I vice-campioni d’Europa dovranno così rifare l’attacco, che vedeva in Big Rom la pedina titolare, nei piani nerazzurri della prossima stagione. Uno scenario che ha dell’incredibile, basti anche pensare agli episodi dello scorso Juve-Inter e degli attriti tra Romelu e la tifoseria bianconera. Eppure, si sta andando in questa direzione e, qualora l’attaccante serbo dovesse uscire dalla Continassa nel corso della prossima settimana, Lukaku è già pronto a tornare in Italia. A Torino alla Juventus, però.