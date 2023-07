Lukaku, nuovo ribaltone anti Inter e Juve: “In prestito al Milan”

Rumours e ipotesi di mercato attorno a Romelu Lukaku continuano a tenere banco: rispunta l’idea Milan per il belga

I colpi di scena attorno a Romelu Lukaku, probabilmente, non sono finiti. Il belga, fino a pochi giorni fa, sembrava diretto nuovamente all’Inter, ma l’ingresso in scena della Juventus ha cambiato tutto. E adesso, altre sorprese potrebbero essere all’orizzonte.

I bianconeri puntano effettivamente su di lui, ma devono prima riuscire a cedere Dusan Vlahovic per poter affondare il colpo. Nel frattempo, l’Arabia Saudita, nei panni dell’Al Hilal, torna a farsi sotto con nuove offerte multimilionarie. La Juventus gioca contro il tempo, sperando che Lukaku non cambi nuovamente idea. Ma occhio anche alla riproposizione di una pista delle scorse settimane.

Lukaku, il ‘suggerimento’ a lui e al Milan: “I rossoneri la squadra ideale”

Vale a dire, il Milan, che pure aveva sondato il terreno. E che secondo Graziano Campi, intervenuto ai microfoni di ‘Tv Play’, sarebbe l’ipotesi migliore per tutte le parti in causa.

Il giornalista ha infatti spiegato: “Perché escludere il Milan dall’equazione? E’ la squadra perfetta per Lukaku. I rossoneri hanno già preso due giocatori dal Chelsea (Loftus-Cheek e Pulisic, ndr), quindi i rapporti sono al top. Si può fare con un bel prestito, se non arrivano i 40 milioni che vogliono i londinesi: così si risolvono i problemi del Chelsea nel breve periodo, Lukaku si fa un altro anno a Milano – come voleva fare a tutti i costi – continuando a godere del decreto crescita e la prossima estate ci si ripensa”. Una soluzione che rappresenterebbe l’ennesimo ribaltone. Ma in un mercato come quello di quest’anno, davvero nulla di può escludere.