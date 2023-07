Calciomercato: tutte le news e le trattative di sabato 15 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di sabato 15 luglio

Giorni di mercato più convulsi che mai, con le grandi squadre di Serie A pronte a chiudere affari cruciali in uscita. L’Inter pronta alla cessione di Onana, ma per Lukaku si profila il ribaltone totale: la Juventus è ancora in corsa e con la cessione di Vlahovic potrebbe piazzare il sorpasso. Nel frattempo, molto attivo anche il Milan, che spinge per Rejinders e in attacco potrebbe mettere le mani su Danjuma. Si attendono inoltre le prime mosse di un certo rilievo del Napoli campione d’Italia.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di sabato 15 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

00.15 – Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ la Juventus torna alla carica per Kessie: ci provano con la formula del prestito con diritto.

23.50 Accostato nelle ultime settimane alla Fiorentina, Sutalo avrebbe calamitato l’interesse anche dell’Ajax: il club olandese ha effettuato i primi sondaggi (De Telegraaf)

22.45 Secondo quanto riferito da gazzetta.it, Lukaku avrebbe comunicato al Chelsea che lunedì si presenterà regolarmente al raduno dei Blues

22.00 Come anticipato da calciomercato.it, la tavola per il ritorno di Ramsey al Cardiff era già stata apparecchiata: l’accordo e la firma ora sono UFFICIALI

21.32 – Dall’Inghilterra: la Juve prova a intromettersi nello scambio (con Pavard) tra Bayern Monaco e Manchester City chiedendo agli inglesi Kyle Walker.

21.03 – Potrebbe essere il giapponese Hatate, centrocampista del Celtic, il rinforzo dall’Estremo Oriente per il Napoli.

20.43 – Mancava solo l’ufficialità e adesso è arrivata: Lionel Messi è un nuovo giocatore dell’Inter Miami.

20.10 – UFFICIALE: l’Inter ha ceduto Valentin Carboni in prestito secco al Monza.

19.47 – Rudi Garcia in conferenza stampa: “Non cerchiamo Maxime Lopez. Lozano e Zielinski? Sono entrambi in scadenza 2024, valuteremo se tenerli o cederli”.

19.19 – Oltra al Bologna, anche il Monza sarebbe interessato a riportare Bernardeschi in Serie A.

18.43 – ESCLUSIVO: intermediari offrono Sorloth all’Inter per il post Lukaku. Il norvegese è valutato 15 milioni dal Lipsia, ma i nerazzurri non sembrano interessati a Sorloth.

18.14 – Secondo ‘Sky Sport’, per l’attacco l’Inter valuta anche Nzola dello Spezia. Ha esperienza e già conosce la Serie A. Per il dopo Lukaku, comunque, la preferenza resta per Balogun dell’Arsenal. Morata e Taremi piste alternative.

18.04 – Notizia bomba dall’Arabia Saudita: stando a diversi media sauditi, il Newcastle del fondo PIF avrebbe presentato al Napoli una proposta da 95 milioni di euro per Kvaratskhelia. La notizia deve trovare ancora delle conferme, in ogni caso la cifra difficilmente basterebbe a strappare il sì di Aurelio De Laurentiis.

17.24 – L’irruzione del Brighton dei giorni scorsi sta avendo successo: Igor vicinissimo al club allenato da De Zerbi. Operazione da 15/16 milioni più bonus, per il brasiliano contratto di quattro anni più uno.

17.14 – Confermata la notizia di Calciomercato.it. Cragno va al Sassuolo. In questi istanti l’annuncio ufficiale del Monza: “AC Monza comunica che Alessio Cragno si trasferisce al Sassuolo a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con opzione per l’acquisizione definitiva”.

Grande ottimismo per la chiusura, in tempi brevi, della trattativa tra il #Sassuolo e il #Monza per Alessio #Cragno. La formula del trasferimento è quella del prestito con diritto di riscatto @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 14, 2023

16.20 – Mollato Lukaku, l’Inter si sta già attivando per un altro bomber. Sotto la lente del club nerazzurro, come raccolto da Calciomercato.it, Taremi (nel mirino già del Milan) del Porto e Balogun dell’Arsenal. È stato fatto un sondaggio per Hojlund, ma le richieste dell’Atalanta sono troppo alte.

#Inter – Per #Lukaku non ci sono i margini per ricucire, Marotta e Ausilio virano su altri profili: sotto la lente del club nerazzurro #Taremi e #Balogun. Sondaggio per #Hojlund, ma troppo alte le richieste dell’Atalanta 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 15, 2023

15.49 – Riflessioni in corso in casa Inter sull’offerta formulata dal Wolfsburg per Robin Gosens: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni per un totale di 14,5 milioni di euro. Sullo sfondo rimangono invece Union Berlino e Bournemouth.

15.40 – Inter, UFFICIALE: ceduto Tibo Persyn all’FC Eindhoven.

15.15 – Inter, UFFICIALE il rinnovo del contratto di Cristian Chivu per un’altra stagione alla guida della formazione Primavera.

14.42 – Inter, clamorosa decisione: i nerazzurri abbandonano la pista Lukaku.

14.05 – Il Milan sta per chiudere la trattativa Reijnders; la volontà è chiudere prima della tournée

🔴⚫️#Milan–#Reijnders: affare ormai ai dettagli, l’obiettivo è riuscire a portare il giocatore in tournée in America @calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 15, 2023

13.24 – Napoli, dalla Germania: Ikatura avrebbe detto no ai partenopei. Il suo desiderio è restare al Monchengladbach.

13.22 – Lotito al Messaggero “Castellanos è un fenomeno, deve solo firmare” poi la speranza per Immobile “Speriamo gli arabi non lo chiedano ancora”

12.49 – Il Napoli vuole rinforzarsi in difesa; occhio alla posizione di Digne, difensore dell’Aston Villa.

12.35 – Il Monza cerca un centravanti e Zapata dell’Atalanta potrebbe essere il profilo ideale.

11.39 – Danjuma apre al Milan, i rossoneri propongono al Villarreal un prestito oneroso da 4 milioni di euro ma occhio all’Everton.

10.39 – UFFICIALE: Ferguson rinnova con il Bologna fino al 2027.

10.23 – CM.IT | Inter in leggero vantaggio sulla Juventus per Holm, dall’Inghilterra per ora niente mosse ufficiali da West Ham e Brighton.

9.58 – Morata pronto ad accettare l’offerta della Roma, i giallorossi cercano l’intesa con l’Atletico Madrid: accordo possibile intorno ai 12 milioni.

9.38 – La Juventus chiede al Chelsea di aspettare la cessione di Vlahovic al Psg entro poche settimane per chiudere il colpo Lukaku: l’Inter si fionda su Taremi.

9.24 – Castellanos si avvicina alla Lazio: affare in chiusura per 15 milioni di euro con il New York City Fc.

#Castellanos a un passo dalla #Lazio: conferme su accordo in dirittura d'arrivo per 15 milioni di euro. L'entourage del calciatore sta già preparando il viaggio verso la capitale italiana per inizio settimana prossima.@calciomercatoit — Mirko Calemme (@mirkocalemme) July 14, 2023

9.06 – Per il centrocampo, il Napoli pensa a Lo Celso: gli azzurri progettano una operazione in stile Anguissa in prestito.

8.45 – Decisivo il weekend per la cessione di Onana: possibile fumata bianca per il trasferimento al Manchester United tra oggi e domani.