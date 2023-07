Nuovo colpo di scena Lukaku: lo ha già comunicato all’allenatore

A tenere banco è sempre il futuro di Romelu Lukaku: il messaggio al club è arrivato. Non ci sono più dubbi a riguardo

I giorni di Lukaku. L’asse Londra-Torino è bollente dopo che l’accordo raggiunto tra l’attaccante belga e la Juventus ha fatto letteralmente esplodere un incredibile effetto domino. Ad un passo dal vestire la maglia nerazzurra, con Marotta ed Ausilio disposti ad assecondare le richieste economiche del Chelsea, Lukaku ha sorpreso tutti lavorando sotto traccia con la Juve.

I bianconeri, però, prima di sferrare l’assalto decisivo a ‘Big Rom’ devono prima chiudere la cessione di Vlahovic. Un dettaglio non trascurabile che impegnerà Giuntoli e l’area mercato della ‘Vecchia Signora’ nei prossimi giorni. La Juve ha chiesto a Lukaku di aspettare fino al 4 agosto per avere il tempo di perfezionare un’uscita in attacco. Anche questo spiega il motivo per il quale il belga, come rivelato da gazzetta.it, avrebbe già comunicato al tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino che lunedì si presenterà regolarmente al raduno dei ‘Blues’.

La volontà di non arrivare allo scontro aperto con i londinesi chiaramente impone cautela. Nel frattempo l’Inter ha già deciso di tirare i remi in barca, virando su altri obiettivi. Stando così le cose, oltre all’opzione Juventus, da non trascurare neanche un eventuale rilancio dall’Arabia, soluzione che però non intrigherebbe più di tanto l’attaccante che ha già detto sì alla ‘Vecchia Signora’. Tra poco più di 24 ore, però, sarà regolarmente al raduno del Chelsea: il resto è difficile prevederlo…