Kessie in prestito: la Juventus torna alla carica

La Juventus va a caccia di un centrocampista per potenziare anche muscolarmente il reparto. Occhi su Kessie ad una condizione

Rinnovato il contratto di Rabiot, il centrocampo del futuro della Juventus ha ancora bisogno di qualche ritocchino in vista della prossima stagione. I bianconeri vanno infatti a caccia di almeno un mediano che possa abbinare quantità, muscoli, qualità ed esperienza.

Identikit che condurrebbe anche al nome di Franck Kessie, ex Milan finito al Barcellona appena un anno fa a parametro zero. In Spagna ha provato a sgomitare in un centrocampo ricco di alternative e talento, motivo per cui non è da escludere un addio già questa estate a caccia di una nuova avventura.

Kessie avrebbe le caratteristiche giuste per ciò che serve al momento ai bianconeri, alla luce anche delle problematiche fisiche e dei punti interrogativi che aleggiano su Pogba. Al netto di tutto regna incertezza intorno al nome dell’ivoriano.

Calciomercato Juventus, Kessie obiettivo per il centrocampo: la strada del prestito

Stando a quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ in settimana la Juventus tornerà alla carica col Barça per Kessie dopo che c’è stato un contatto nei giorni scorsi per capire la fattibilità di un’eventuale trattativa.

Dal canto suo la Juventus gradirebbe optare per la formula del prestito con diritto di riscatto che porta il Barcellona a ragionare. Al netto dell’intesa tra le due società, secondo la stessa fonte, mancherebbe anche il ‘si’ dello stesso calciatore che non ha ancora deciso se lasciare o meno la società catalana.