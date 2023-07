Lukaku alla Juventus coi soldi di Vlahovic: vendetta Inter… sul Milan

Esplode il caso Lukaku, che può finire alla Juventus grazie alla cessione di Vlahovic: l’Inter corre ai ripari vendicandosi sul Milan

Come vi raccontavamo già ieri sera, si profila il ribaltone totale per Lukaku, più lontano dall’Inter e con la prospettiva di finire alla Juventus. Un colpo di scena che può influire non poco su tutti gli equilibri di mercato.

L’Inter era finalmente giunta ad un punto di incontro con il Chelsea, alzando la propria offerta a 40 milioni di euro, bonus compresi, per il belga. Che però al momento è irreperibile, insieme al suo agente, Ledure, che starebbe orchestrando la clamorosa virata sui bianconeri. I quali avrebbero pareggiato, rispetto ai ‘Blues’, la proposta nerazzurra e sarebbero pronti a sferrare l’assalto non appena ultimata la cessione di Vlahovic.

Una questione di corsa contro il tempo, secondo i principali quotidiani sportivi che oggi fanno il punto della situazione. Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce di una bozza di intesa tra gli agenti del serbo e il Psg, con i francesi pronti a pagare ai bianconeri circa 70 milioni di euro (anche se a Torino, con i bonus, vorrebbero si giungesse in prossimità degli 80). Ci sono informazioni discordanti sulla ‘scadenza’ proposta dalla Juventus ai londinesi per la cessione di Vlahovic: una settimana secondo il ‘Corriere’, entro il 4 agosto secondo la ‘Gazzetta dello Sport’.

Lukaku si allontana, l’Inter ha il piano B: sgarbo al Milan

Inter che a questo punto è obbligata a inseguire un piano B per non rimanere all’asciutto in attacco. Verranno fatti gli ultimissimi tentativi per Lukaku, ma se il tutto dovesse effettivamente saltare, i nerazzurri virerebbero a propria volta su un altro profilo, andando a ‘sfilarlo’ al Milan.

Si tratta dell’iraniano Mehdi Taremi, in forza al Porto e che i rossoneri continuano a seguire da vicino. Per il suo cartellino, servono 20 milioni di euro. Una cifra che l’Inter non avrebbe problemi a versare sull’unghia una volta ceduto Onana.