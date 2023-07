Ramsey ha rescisso col Nizza, ora la firma col Cardiff | CM.IT

Ramsey sta per tornare nel club in cui è cresciuto prima del grande salto in Premier. L’accordo col Cardiff City dovrebbe essere biennale

Siamo davvero ai dettagli per il ritorno di Aaron Ramsey al Cardiff City. Come appreso da Calciomercato.it, il gallese ex Juventus ha risolto il contratto che lo legava al Nizza e ora è pronto a firmare con il club in cui è cresciuto prima del grande salto in Premier.

Secondo quanto raccolto da CM.IT, per Ramsey al Cardiff siamo alla sistemazione di alcuni piccoli dettagli. Tra oggi e domani potrebbe effettuare le visite mediche per poi legarsi alla società gallese con un contratto che dovrebbe essere di durata biennale. Ramsey desiderava tanto tornare a casa, un desiderio che si sta per realizzare.