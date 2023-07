DIRETTA Calciomercato: tutte le news e le trattative di venerdì 14 luglio

Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il mercato entra nel vivo: tutte le trattative di venerdì 14 luglio

Stretta finale per l’addio di André Onana all’Inter. Il club nerazzurro e il Manchester United sono sempre più vicini per il portiere camerunense, che intanto in attesa della fumata bianca ha risposto alla convocazione di Inzaghi per il ritiro di Appiano Gentile. I cugini del Milan presentato il nuovo acquisto Pulisic e non mollano la presa per Reijnders per completare il centrocampo di Pioli. La Juventus invece ‘silura’ capitan Bonucci: il difensore finisce fuori rosa ed è ufficialmente sul mercato. L’Arabia non si ferma e tenta anche Ciro Immobile: ricca offerta (almeno per il momento) rispedita al mittente dal bomber laziale.

Ecco le ultime notizie e le trattative di mercato minuto per minuto. Di seguito tutti gli aggiornamenti di venerdì 14 luglio dalla redazione di Calciomercato.it.

LIVE

9.55 – Come raccontato nelle scorse ore, oggi può essere il giorno decisivo per la cessione di André Onana al Manchester United.

9.15 – Il Fulham ha messo nel mirino André Trinidade (Fluminense), ma secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il club inglese è ancora lontano dalla richiesta dei brasiliani, fissata in 20 milioni di euro.

8.40 – Il PSG guarda alla Serie A per sostituire Mbappe: oltre a Vlahovic, anche Hojlund finisce nel mirino del Ds dei parigini Campos.

8.02 – Bonucci fuori dalla Juventus: Newcastle, Lazio e Pirlo alla Sampdoria si fanno avanti per il difensore della Nazionale.