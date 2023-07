Cuadrado a caccia di squadra, offerta da 8 milioni: non bastano

Nuova possibile avventura in vista per Juan Cuadrado dopo l’addio con la Juventus: arriva un’importante offerta per l’esterno colombiano

Dopo aver lasciato la Juventus, Juan Cuadrado è finito nel mirino di diversi club e proprio nelle scorse ore sarebbe arrivata una invitante offerta per l’esterno ex Lecce e Udinese.

Dopo la lunga esperienza con la Juventus terminata lo scorso 30 giugno, ora Juan Cuadrado si guarda intorno e pensa al futuro. Futuro che potrebbe portare l’esterno colombiano in Arabia Saudita: attualmente svincolato, infatti, l’esterno classe ’88 sarebbe finito nel mirino dell’Al Shabab. Il club saudita avrebbe messo sul piatto un contratto per due stagioni, ma ad ora ci sarebbe distanza sull’ingaggio offerto al giocatore ex Udinese e Fiorentina.

In particolar modo, il giocatore chiederebbe circa 15 milioni di euro a stagione mentre l’Al Shabab ne mette sul piatto 8, poco più della metà. Questa l’offerta formulata al giocatore colombiano che potrebbe comunque ripartire dall’Arabia Saudita dopo la sua lunghissima esperienza in Italia dove ha vestito le maglie di Lecce, Udinese, Fiorentina e Juventus.

Cuadrado può finire in Arabia Saudita: l’offerta

Questa, dunque, l’offerta formulata a Juan Cuadrado che ora spera di ricevere una proposta al rialzo da parte dell’Al Shabab. Non è da escludere che anche altri club sauditi possano muoversi per il giocatore ex Chelsea.

Nel corso della sua lunga esperienza in Italia, Cuadrado ha giocato 362 partite, realizzando 43 gol e 64 assist, partecipando ai successi della Juventus a livello nazionale. Ora per lui potrebbero aprirsi le porte di una nuova esperienza calcistica, magari in Arabia Saudita dove “rischia” di incrociare ex avversari e compagni di squadra.