Onana via dall’Inter e zero sorprese: “È già stato bloccato”

Ultimissime conferme sull’affare che porta il portiere camerunese, André Onana, all’involata finale verso il Manchester United. L’Inter ha scelto Sommer

Affare (quasi) fatto. Inter e Manchester United sono ormai in dirittura d’arrivo su quella che appare essere agli occhi degli addetti ai lavori una mossa assolutamente da primo piano per il club nerazzurro.

Per quanto André Onana sia stato un profilo di estrema importanza tattica e qualitativa per gli schemi di Simone Inzaghi, per il gioco dell’Inter e il mantenimento dell’umore anche al di fuori del terreno di gioco in qualità di trascinatore, porterà alle casse nerazzurre circa 55 milioni di euro – bonus inclusi – di totale plusvalenza. Difficile rifiutare un’opportunità simile.

Anche per il giornalista di ‘Libero’ e noto supporter nerazzurro Fabrizio Biasin, ospite della trasmissione in diretta sul canale Twitch ‘TvPlay‘, non ci sono più dubbi. “Non resta che capire in che modo si arriverà alla cifra prestabilita, se con o senza bonus. Sostanzialmente l’affare è concluso, Onana lascerà l’Inter“, ha sottolineato senza grosse sorprese.

Dopo Onana scelto Sommer, per Trubin c’è distanza

Nessun’altra sorpresa giunge il relazione alla scelta del sostituto di Onana. Come noto, infatti, al posto del portiere camerunese sarebbe vicinissimo alla sua presentazione nel calcio italiano Yann Sommer.

“Uno dei due portieri di cui ha bisogno l’Inter è stato bloccato. Salvo casi imprevedibili, lo svizzero sarà un nuovo calciatore nerazzurro. Stanno anche cercando di stringere per Trubin ma non è facile. Loro propongono 10 milioni di euro, mentre lo Shakthar chiede molto di più. C’è ancora tanto su cui lavorare“, ha poi aggiunto Biasin senza scomporsi troppo.

Intanto quel che fa sorridere più di qualunque altra voce di mercato nell’ultimo periodo, è l’accostamento di Romelu Lukaku alla Juventus. Una notizia che ha più il sapore di provocazione da parte del Chelsea, per acutizzare l’urgenza di farlo partire il prima possibile.

“Un anno fa aveva dichiarato che non sarebbe mai andato a giocare alla Juventus. Questo ha un peso. Però nel calcio non si può mai sapere come vanno le cose, ce ne sono stati tanti di casi nel corso della storia che hanno poi fatto l’opposto di quel che dicevano. Nel suo caso comunque, oltre ad essere difficile, mi sorprenderebbe molto“, ha concluso Biasin.