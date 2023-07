Onana, accordo sempre più vicino tra Inter e United | CM.IT

Onana sempre più al centro delle voci di mercato: l’accordo tra Inter e Manchester United è sempre più vicino

Alle prese con il ritorno alle attività in vista della prossima stagione, l’Inter ha vissuto una giornata molto intensa sul calciomercato. Il tema principale all’ordine del giorno in casa nerazzurra è stata la trattativa con il Manchester United per André Onana.

Nelle scorse ore, vi abbiamo raccontato di una nuova intensificazione dei contatti a partire da stamattina. Le informazioni raccolte da Calciomercato.it parlano di colloqui molto positivi tra le parti, con i ‘Red Devils’ che hanno dato rassicurazioni sulla possibilità di arrivare a circa 55 milioni di euro, con bonus.

Onana al Manchester United, sono ore caldissime

Le parti hanno mosso importanti passi in avanti per avvicinarsi ulteriormente e l’intenzione di tutti è quella di provare a chiudere entro il weekend, con la giornata di domani che viene indicata come fondamentale per arrivare ad una soluzione definitiva.

Nonostante l’accordo sia sempre più vicino, non si può ancora parlare di fumata bianca totale al punto che André Onana domani si presenterà regolarmente ad Appiano Gentile. Proprio domani, però, potrebbe essere la giornata della chiusura dell’operazione tra i due club.