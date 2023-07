Inter e Manchester United, nuovi contatti per Onana: le ultime | CM.IT

Per il portiere camerunese il club di Zhang aspetta l’ultimo rilancio inglese da 55 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus

Dopo una giornata di stallo, i contatti tra Inter e Manchester United per André Onana si sono intensificati sin dalla mattina di giovedì 13 luglio.

Nel momento in cui stiamo scrivendo, i ‘Red Devils’ non hanno ancora formalizzato in maniera ufficiale il rilancio richiesto dai nerazzurri per arrivare alla fumata bianca, ma la volontà di arrivare ad una soluzione definitiva entro il weekend – confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it – è forte su tutti i fronti.

La scorsa settimana, come scritto da CM.IT, la proprietà inglese si è spinta fino a 50 milioni di euro bonus inclusi per cercare di accontentare Erik ten Hag, rimasto in contatto con il suo ex giocatore anche dopo l’addio all’Ajax.

🎥 #Inter – André #Onana in ritiro ad Appiano Gentile, in attesa di ulteriori sviluppi della trattativa col #ManchesterUnited. I tifosi nerazzurri in coro al camerunense, che si ferma per selfie e autografi: “Resta con noi, non te ne andare. Sei il migliore” 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/PEceTlbtM9 — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 13, 2023

Per il 27enne ex Barcellona, stamane presentatosi regolarmente al raduno della squadra di Inzaghi, è pronto un contratto di quattro anni più uno da 6 milioni di euro a stagione a salire. Partiti da una richiesta di 60 milioni di euro, i nerazzurri aspettano l’ultimo rilancio inglese da 55 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. Per il dopo Onana e Handanovic i prescelti restano Trubin dello Shakhtar e Sommer del Bayern Monaco.