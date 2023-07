Addio Inter: firma un triennale con i bianconeri

Addio all’Inter, Beppe Marotta deve incassare una beffa targata bianconero: firma del nuovo contratto e visite in vista

La grande sfida della stagione 2023/2024 è partita, in campo come sul mercato. Le big si sono radunate e si muovono sul mercato, è caccia aperta al Napoli campione d’Italia che avrà il difficile compito di rintuzzare gli attacchi delle concorrenti, decise a riscattare la scorsa annata. Tra le pretendenti più agguerrite, ci sarà certamente l’Inter, che dopo un secondo e un terzo posto vuole tornare sul tetto d’Italia per centrare la seconda stella.

Grandi manovre di mercato attorno ai nerazzurri, che hanno già salutato diversi volti rispetto al passato, altri si preparano a salutarne, ma ovviamente Marotta non sta con le mani in mano. Già acquistati Marcus Thuram e Davide Frattesi e non finirà certo qui. Di certo, altre operazioni importanti saranno compiute prossimamente. Resta in piedi ad esempio l’affare Lukaku. Ma nel frattempo Marotta vede sfumare un obiettivo che cullava da tempo.

Inter, niente da fare: Pereyra in bianconero, ormai è fatta

I nerazzurri inseguivano Roberto Pereyra, svincolato. Un giocatore d’esperienza e che può sempre tornare utile, che ha concluso la sua avventura all’Udinese ed era svincolato.

5 gol nell’ultima stagione in Friuli, ora Pereyra ripartirà da un’altra compagine bianconera. Non la Juventus, ma il Besiktas. Con i turchi, infatti, l’argentino, 32 anni, ha trovato l’accordo per un contratto triennale, in formula due più uno. Secondo il giornalista turco Yagız Sabuncuoglu, il ‘Tucu’ sta raggiungendo Istanbul per le visite mediche con quello che diventerà a breve il suo nuovo club. Marotta e l’Inter dovranno guardare altrove per rinforzare ulteriormente il centrocampo.