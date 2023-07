Inter, via libera per il trasferimento: non è stato convocato

Il Tottenham ha ufficializzato la lista dei calciatori che prenderanno parte alla prossima tournée. Out Hugo Lloris: il motivo dell’assenza

È tempo di precampionato per le big europee che a cascata stanno tornando a lavorare in campo in vista di quella che sarà l’effettiva fase di preparazione che precede la prossima stagione.

In Italia grande attenzione sui campioni del Napoli oltre che sulle big all’inseguimento come Milan, Juventus, Roma, Lazio e soprattutto Inter che sta muovendo anche svariate pedine in sede di calciomercato. I nerazzurri tra entrate ed uscite si sono già mossi parecchio, e prossimamente cambieranno ancora qualcosa tra i titolari col futuro di Onana come argomento caldo.

Per rimpiazzare l’estremo difensore camerunense il giornalista Fabrizio Biasin a TvPlay si è soffermato su Sommer come sostituto potenzialmente già bloccato. Al netto di ribaltoni potrebbe essere quindi lo svizzero l’erede di Onana, anche se una manciata di giorni fa era finito sotto i riflettori anche Hugo Lloris, portiere del Tottenham ad un anno dalla scadenza ed alla fine del suo ciclo.

Calciomercato Inter, Lloris out dall’elenco del Tottenham: pronto a cercare una squadra

Un nome quello di Lloris che presto muoverà il mercato degli Spurs che intanto iniziano la preseason senza di lui. La compagine inglese ha diramato l’elenco dei convocati per la tournèe che farà tappa anche in Asia, e il nome del numero uno transalpino non è presente.

Ecco l’elenco dei convocati del Tottenham:

POR: Guglielmo Vicario, Brandon Austin, Josh Keeley, Alfie Whiteman.

DIF: Cristian Romero, Ivan Perisic, Ben Davies, Eric Dier, Pedro Porro, Sergio Reguilon, Emerson Royal, Davinson Sanchez, Djed Spence, Japhet Tanganga, Destiny Udogie, Joe Rodon.

CEN: Giovani Lo Celso, James Maddison, Tanguy Ndombele, Alfie Devine, Yves Bissouma, Pierre-Emile Hojbjerg, Pape Matar Sarr, Oliver Skipp, Harvey White.

ATT: Harry Kane, Dejan Kulusevski, Dane Scarlett, Manor Solomon, Heung-min Son, Richarlison.

Dal sito del Tottenham è inoltre possibile apprendere che Lloris ha ottenuto il permesso di non andare con la squadra per esplorare potenziali opportunità di trasferimento.