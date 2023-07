L’offerta mette l’Inter ko: in Premier per 45 milioni

Le cifre astronomiche intorno alla valutazione del centrocampista non lasciano scampo al club nerazzurro

Nonostante l’arrivo di Davide Frattesi dal Sassuolo, l’Inter non ha ancora chiuso il cantiere aperto a centrocampo. L’ex calciatore del Sassuolo ha infatti numericamente preso il posto di Marcelo Brozovic nel reparto centrale, mentre l’addio di Roberto Gagliardini a costo zero non è stato ancora rimpiazzato.

Uno dei principali obiettivi low cost che l’Inter aveva fissato per completare il parco centrocampisti sta per sfumare. Roberto Pereyra, dopo aver salutato l’Udinese per la scadenza del contratto, sembra infatti essere vicinissimo all’approdo al Besiktas. L’argentino, sia per condizioni contrattuali che per grande disponibilità tattica, sarebbe stato l’innesto ideale per un allenatore che predilige i giocatori abili a ricoprire più ruoli come Simone Inzaghi.

Stando ad un’indiscrezione circolata con una certa risonanza nelle scorse ore in Portogallo, l’Inter avrebbe chiesto informazioni per un altro centrocampista con caratteristiche ancor più offensive. Secondo ‘Record’, infatti, il club nerazzurro avrebbe bussato alla porta dello Sporting CP per Pedro Gonçalves, calciatore che ha chiuso l’ultima stagione con dei numeri stratosferici mettendo a segno ben 20 gol e 15 assist tra tutte le competizioni disputate.

Calciomercato Inter, l’Aston Villa offre 45 milioni per Pedro Gonçalves

Sul centrocampista classe 1998 pesa una valutazione parecchio importante che lo Sporting CP fa del suo cartellino, pari a 45 milioni di euro.

Un costo di cui l’Inter difficilmente si farà carico considerata la recente politica per gli acquisti e che potrebbe consentire ad un’altra concorrente di avere la strada praticamente spianata. Si tratta dell’Aston Villa, una delle formazioni più attive di quest’ultima sessione che, dopo aver chiuso il colpo Pau Torres dal Villarreal, vorrebbe regalare ad Unai Emery un altro innesto di spessore per celebrare la qualificazione in Europa League.

Una proposta ufficiale non è stata comunque ancora presentata ai portoghesi che attendono la maxi offerta per dare il via libera alla cessione di Pedro Gonçalves. Considerate le altissime pretese avanzate per la cessione a titolo definitivo del ragazzo, non sono attesi colpi di scena dell’ultim’ora da parte dell’Inter.