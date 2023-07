Nessuna chiamata per Rugani: la Juve fa fuori Bonucci | CM.IT

La Juventus ha comunicato a Bonucci che non rientra più nel progetto tecnico, nessuna comunicazione per Rugani invece: le ultime di CM.IT

Sono giorni frenetici in casa Juventus, giornate di decisioni importanti e talvolta dolorose. Così come quella di comunicare a Bonucci che non rientra più nel progetto tecnico e che dovrà quindi trovarsi una nuova squadra.

Al centrale viterbese non sono state concesse condizioni, sarà addio in questa sessione di mercato e così il suo entourage si è messo al lavoro per trovare una soluzione al più presto. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, Maurizio Sarri vuole portarlo subito alla Lazio, ma anche la Fiorentina è interessata all’ormai ex capitano della Juventus. Anche a Weston McKennie è stato comunicato di non essere nel progetto di Massimiliano Allegri e che non prenderà nemmeno parte alla tournée americana. Discorso completamente diverso, invece, per Daniele Rugani: le ultime di Calciomercato.it.

Rugani non è sul mercato: la Juventus non ha ancora comunicato nulla al giocatore | CM.IT

Daniele Rugani è entrato ufficialmente nell’ultimo anno di contratto con la Vecchia Signora, uno scenario che non spaventa né il giocatore né il suo entourage come ha rivelato il suo agente ai nostri microfoni qualche settimana fa.

Nelle ultime giornate sono circolate molte voci riguardo al futuro del difensore classe ’94, che lo vedevano inserito nella lista degli epurati di Giuntoli e Allegri. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, invece, né al giocatore né al suo entourage è stata comunicata la volontà di cederlo in questa sessione di mercato. Il pacchetto arretrato della Juventus perderà Leonardo Bonucci, risparmiando un’enorme somma sul prossimo bilancio, e non ha bisogno di altri addii.

Anzi, il tecnico livornese vuole avere una batteria di prim’ordine per la difesa e Daniele Rugani ha tutte le caratteristiche per far parte della rosa bianconera anche nella stagione 2023/24. Negli ultimi anni, infatti, ha dimostrato di saper recitare alla perfezione il ruolo di sostituto, facendosi trovare pronto quando chiamato in causa. Un aspetto che è sempre piaciuto moltissimo a Massimiliano Allegri, che per questo non ha nessuna fretta di vederlo partire. Questo significa che Rugani vestirà ancora la maglia della Juve con certezza? No, il mercato è lungo e il suo contratto rimane in scadenza, ma non è vero che Daniele sia rientrato nella lista dei ‘fuori progetto’.